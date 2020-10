Ce soir dans « Mask Singer saison 2 » : découvrez les 12 costumes et les premiers indices (vidéo 1ères minutes)

4.5 ( 11 )

Ce soir dans « Mask Singer saison 2 ». C’est le GRAND JOUR. Ce soir, samedi 17 octobre 2020, c’est reparti pour « Mask Singer », l’émission la plus mystérieuse du PAF dont l’objectif est simple : répondre à la question « Qui sont ceux qui se cachent derrière les masques et les costumes de cette saison 2 » ?



N’en ratez pas une miette au risque de ne plus rien comprendre et/ou de louper des éléments essentiels. Alors branchez-vous sur TF1 dès 21h05 ou sur MYTF1 pour découvrir des bonus supplémentaires et/ou revoir l’émission en replay.

Ce soir dans « Mask Singer saison 2 »

On ne va pas revenir une nouvelle fois sur toutes les nouveautés de cette saison 2. On retiendra toutefois qu’il y aura un nouveau décor, un double personnage (le perroquet, ndrl), une star internationale et un corbeau connaissant l’identité de toutes les célébrités et qui viendra délivrer des indices de temps à autre. D’autres nouveautés seront à découvrir au fil de l’émission.

Ce soir nous ferons connaissance avec les 4 premiers costumes. Pour chacun d’entre-eux, un portrait en images nous sera présenté. Pas sûr qu’avec ces premiers éléments nos enquêteurs (Alessandra Sublet, Anggun, Jarry et Kev Adams) trouvent tout de suite la bonne réponse.

« Mask Singer saison 2 » : les indices

Depuis plusieurs jours déjà nous nous sommes fait l’écho de tous les indices que la production a bien voulu laisser filtrer. En (re)voici la liste.

🎭 Masque / costume du robot

🎭 Masque / costume de la pieuvre

🎭 Masque / costume de la bouche

🎭 Masque / costume du requin

🎭 Masque / costume du dragon

🎭 Masque / costume de l’araignée

🎭 Masque / costume du loup

🎭 Masque / costume de la renarde

🎭 Masque / costume des perroquets

🎭 Masque / costume du manchot

🎭 Masque / costume du squelette

🎭 Masque / costume du hibou

Vidéo premières minutes

Pour vous aider à patienter, voici la vidéo des premières minutes de l’émission…

« Mask Singer saison 2 » c’est à partir de ce soir sur TF1 et MYTF1. Soyez-nous fidèles car nous allons mener l’enquête à vos côtés tout en ménageant un maximum de suspense.

