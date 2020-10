Plus belle la vie en avance : le retour de François (vidéo PBLV épisode n°4128)

4.9 ( 9 )



François Marci fait son grand retour au Mistral mercredi prochain dans votre feuilleton quotidien Plus belle la vie. En effet, après des années d’absences, le fils de Roland revient.



Et pour cause, après l’annonce de Roland et ses deux enfants cachés, Thomas a décidé d’appeler son frère à la rescousse…



Roland discute avec François au bar, il ne comprend pas pourquoi Thomas l’a fait venir. Mais François lui explique que tout ça est compliqué à encaisser pour Thomas, même si lui ne lui en veut pas cette fois-ci…

Un extrait de l’épisode de PBLV 4128 de mercredi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.



Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4128 du 14 octobre 2020

