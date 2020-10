« Pékin Express » : un accident fait un mort et plusieurs blessés, le tournage a été interrompu

5 ( 6 )



« Pékin Express » : un accident sur le tournage ! Décidément la nouvelle saison de « Pékin Express » pourrait être qualifiée de saison maudite. Déjà interrompue pour cause de crise sanitaire liée au Covid-19, voilà que le tournage a de nouveau été arrêté. En cause un accident de la circulation qui a fait un mort et plusieurs blessés.



« Pékin Express » : un accident fait un mort et plusieurs blessés

Ainsi, et selon une information de Télé-Loisirs, un grave accident de la circulation a endeuillé le jeu la semaine dernière alors que le tournage avait repris en Turquie.

Et c’est un automobiliste de 82 ans qui a provoqué l’accident en perdant le contrôle de son véhicule qui a percuté deux autres voitures qui arrivaient face à lui. Ce dernier est décédé des suites de ses blessures.

Dans les deux véhicules percutés se trouvaient :



– une équipe de candidats, un caméraman et un chauffeur d’une part;

– deux membres de la production et un autre chauffeur d’autre part.

Et dans les deux véhicules percutés, le bilan fait état de plusieurs blessés légers (les candidats et le caméraman de la première voiture). L’un des deux candidats a toutefois été plus sérieusement touché nécessitant plusieurs points de suture et une hospitalisation de 48 heures. Mais au final les deux candidats ont été « sortis » du jeu sur décision médicale.

Retenez que le rapport de police qui a été établi a mis hors de cause les candidats et les équipes de production de « Pékin Express ».

Depuis le tournage a repris mais sans les deux candidats impliqués bien involontairement dans cet accident. Ils ont été rapatriés en France et se sont vus proposer un soutien psychologique.

