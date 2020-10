Plus belle la vie : ce soir, Barbara hospitalisée (résumé + vidéo de l’épisode 4119 PBLV du 1er octobre 2020)

4.7 ( 3 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4119 du jeudi 1er octobre 2020 – Barbara est hospitalisée jeudi prochain dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». En effet, elle a été renversée par un véhicule et Léo est inquiet… Barbara essaie de le rassurer en lui disant que sa mission est terminée…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4119

Franck et Sophie ont passé la nuit à chercher Lola, en vain. Par peur de mettre Lola en danger, Sophie ne veut pas appeler la police et Franck ne comprend pas son attitude. De son côté, Mathieu pose trop de questions à Lola notamment pour savoir si Sophie le trompe. Lola n’est pas à l’aise et ne dit rien. Elle finit par rallumer son téléphone et appeler sa mère pour qu’elle vienne la chercher. Mathieu quitte le restaurant avant que Sophie n’arrive, mais il reste au loin à observer la scène et voit Franck arriver aussi…

Barbara se réveille à l’hôpital. Léo est remonté contre Revel pour avoir mis sa fille en danger. César était le seul au courant du rendez-vous de Barbara avec Revel. Elle veut continuer l’infiltration pour faire tomber César. Désormais, elle n’a plus confiance et garde ses distances…



Boher ne compte pas en rester là mais Irina ne supporte plus que son futur mari soit obnubilé par Samia. A tel point qu’Irina ne veut plus se marier…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4119 du 1er octobre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

