Plus belle la vie : ce soir, Franck dégoûté par Sophie (résumé + vidéo de l’épisode 4123 PBLV du 9 octobre 2020)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4123 du vendredi 9 octobre 2020 – Franck est écoeuré par le comportement de Sophie ce soir dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, il la croise avec Mathieu sur la place du Mistral et est dégoûté…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4123

Roland encore sous le choc, réalise l’instabilité de Sophie. Franck apprend la nouvelle et pense que Sophie n’était pas consentante. Il tombe de haut quand il comprend que Mathieu s’est remis avec elle et qu’elle lui a tout pardonné. Thomas ouvre une lettre adressée à Roland et découvre que son père a ouvert un compte à Kilian et Lola. Avec Blanche ils veulent faire alliance contre Sophie et Blanche lui conseille de rappeler son frère François…

La police arrête les Horn mais aucune trace de César et les recherches ne donnent rien. Ils vont abandonner. Barbara ne se résout pas à la mort de celui qu’elle aime et continue à le chercher coûte que coûte…



Mouss et Mila ont passé la nuit à discuter et décident de prendre leur temps. De leur côté, Yvonne et André se font prendre à leur propre jeu…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4123 du 9 octobre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

