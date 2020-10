Plus belle la vie : ce soir, Roland fait une grande annonce (résumé + vidéo de l’épisode 4120 PBLV du 2 octobre 2020)

4.9 ( 10 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4120 du vendredi 2 octobre 2020 – Roland réuni sa famille pour faire une grande annonce ce soir dans votre feuilleton marseillais « Plus belle la vie ». En effet, il a décidé d’enfin leur dire la vérité sur Sophie et ça s’annonce compliqué à attendre pour Thomas…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4120

Kilian et Sophie pensent que c’est Mathieu qui a défoncé la voiture de Franck et Lola s’obstine encore à le défendre. Blanche est inquiète face à la violence de Mathieu, et à la capacité de Sophie à s’attirer des problèmes. Roland cherche encore sa place, mais Sophie veut chercher des solutions par elle-même. Lola et Noé se rapprochent autrement, et mise sur l’amitié désormais, du moins c’est ce que la jeune fille fait croire. Roland a une annonce importante à faire et réunit la famille…

César n’a pas dit à Helena que Barbara se rendait au palais de justice le jour de l’accident. Même si la suspension de Léo est levée, Barbara ne veut pas que César s’en sorte et va continuer l’infiltration au grand dam de Léo. De leur côté, les Horn cachent bien leur jeu…



Au restaurant, Mouss, renverse une bouteille de vin sur la robe de Mila. Son handicap le rattrape également à la fin du repas, il est plombé et se sent humilié…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4120 du 2 octobre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

