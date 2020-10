Plus belle la vie : ce soir, Roland surprend Sophie et Mathieu (résumé + vidéo de l’épisode 4122 PBLV du 6 octobre 2020)

4.9 ( 9 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4122 du mardi 6 octobre 2020 – Ca va être un sacré choc ce soir pour Roland dans votre feuilleton de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, alors que Blanche s’inquiète d’avoir entendu une dispute chez Sophie, Roland utilise sa clé et la découvre avec Mathieu !



Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4122

Mathieu s’excuse et Sophie est touchée par sa sincérité. Il évoque même la volonté d’entamer une thérapie. Kilian se met en colère, il refuse le retour de son beau-père et le ton monte avec Mathieu. Kilian prévient Lola que Mathieu a deux visages et qu’il ne changera jamais, il lui rappelle toutes les fois où Sophie revenait avec des bleus. Entre Roland et Thomas rien ne va plus, Roland a beau se justifier, Thomas ne comprend plus son père…

César est ligoté sur le voilier, les Horn veulent le supprimer. Il réussit à déclencher la balise pour émettre un signal de détresse mais Chris le surprend. Chris pointe son arme et au moment de tirer, César plonge dans l’eau. De son côté, Barbara est très inquiète pour celui qu’elle aime et qui a pris tous les risques pour elle…



Mouss met de la distance avec Mila. Mais cette dernière admet qu’il y a plus que de l’amitié et lui fait une déclaration…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4122 du 5 octobre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

