Retour des téléfilms de Noël dès le 2 novembre 2020 sur TF1 et M6

Retour des téléfilms de Noël cette année encore. Tel un rituel qui se perpétue, TF1 et M6 proposeront des téléfilms de Noël chaque début d’après-midi à compter du lundi 2 novembre 2020. Er ça sent encore de gros cartons d’audience.



Retour des téléfilms de Noël : le premier téléfilm de TF1

« Père Noël incognito » est le premier téléfilm qui sera proposé par TF1 le lundi 2 novembre 2020 dès 13h55.

Sydney Larkin, journaliste et mère célibataire du petit Oliver, tente de réaliser un scoop afin d’obtenir un poste permanent au sein d’une grande chaîne de télévision. La chance lui sourit grâce aux actions surprises et généreuses d’un mystérieux Père Noël. Ce dernier n’est autre que Cole Hauer, un riche homme d’affaires à la tête de la plus grande marque de décorations de Noël du pays. Très soucieux de conserver l’anonymat, il se fait passer pour un confrère auprès de Sydney, qui a failli le démasquer dès leur première rencontre.



La saison des TVFilms de Noël revient @TF1 ! 👉 Rendez-vous dès le lundi 2 novembre à 13:55 & 15:45 avec les plus belles histoires, les plus grandes stars et un max d'inédits ! 🎄❄️☕️ 🎁 pic.twitter.com/5wNODQH1op — TF1 Pro (@TF1Pro) October 13, 2020

Retour des téléfilms de Noël : le premier téléfilm de M6

« Noël en escarpins » est le premier téléfilm qui sera proposé par M6 le lundi 2 novembre 2020 dès 14h00

Noëlle aime le mois de décembre car, chaque année pour les fêtes, sa grand-mère lui offre une paire de chaussures lui ayant appartenu. Ces dernières auraient des pouvoirs magiques mais, depuis une mauvaise expérience passée, Noëlle n’y croit plus. Lorsqu’elle rencontre le charmant John Reid, tout en étant chaussée de magnifiques escarpins roses, elle se demande si les chaussures n’y sont pas pour quelque chose…

Le compte à rebours est lancé 🎄😍

À vos plaids, chocolats chauds et laissez-vous emporter par la magie de #Noel devant les téléfilms sur M6 ! 🎁 A partir du lundi 2 novembre à 14.00 pic.twitter.com/ZReW6q41FW — M6 (@M6) October 13, 2020

