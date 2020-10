« Tous en cuisine » du 5 octobre : ingrédients pour les 2 recettes de Cyril Lignac ce soir

4.9 ( 8 )



« Tous en cuisine », ingrédients pour les recettes du lundi 5 octobre 2020 – Qu’allez-vous cuisinez ce soir avec Cyril Lignac en direct dans son émission « Tous en cuisine » ? En ce début de la dernière semaine de diffusion, le chef vous propose deux recettes : un plat et un dessert, toujours à cuisiner en direct avec lui et un invité depuis sa cuisine.



Au programme aujourd’hui, une soupe coco curry aux crevettes, et un banana cake.



« Tous en cuisine » du lundi 5 octobre 2020 : liste des ingrédients pour les deux recettes d’aujourd’hui

PLAT : SOUPE COCO CURRY AUX CREVETTES

Les ingrédients pour 4 personnes



18 crevettes crues, décortiquées et déboyautées

1 oignon blanc épluché et ciselé

1 tige de citronnelle coupée en fines tranches

25g de gingembre épluché et coupé en morceaux

1 gousse d’ail épluchée et dégermée, hâchée

20g de curry en poudre

60cl de lait de coco

1/2l de lait entier ou végétal

1/4l d’eau

1/2 jus de citron jaune

2 choux pak choy

1/2 pomme verte coupée en bâtonnets fins

Quelques feuilles de coriandre

Huile d’olive

Sel et piment d’Espelette

DESSERT : BANANA CAKE

Les ingrédients pour 4 personnes

Les bananes caramélisées:

– 2 citrons

– 120g de beurre pommade

– 120g de farine

– 120g de sucre

– 2 oeufs

– 11g de levure chimique

La pâte à gâteau :

– 2,5 bananes épluchées et coupées en morceaux

– 1,5 cuillères à soupe de graines de chia

– 90g de lait de riz ou autre lait végétal

– 1/2 jus de citron

– 8g de levure chimique

– 210g de farine de riz

– 90g de sucre

– 1 fève tonka

40g de beurre fondu

25g d’huile de sésame

25g d’huile de pépins de raisins

Maintenant que vous avez la liste de tout ce qu’il vous faut, rendez-vous dès 18h40 sur M6 et 6Play pour obtenir toutes les informations nécessaires à la réalisation de ces deux recettes.

N’oubliez pas également que vous trouverez les recettes sur les compte Facebook et/ou Instragram de Cyril Lignac ou ceux de M6.

Inspiré des recettes de l’émission, le livre « Fait maison » est sorti. Il est disponible sur Amazon au prix de 12.90 euros. COMMANDEZ-LE ICI

