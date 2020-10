Audiences TV prime dimanche 4 octobre : « The passenger » leader devant « Au revoir là-haut »

4.9 ( 7 )



Audiences TV prime dimanche 4 octobre 2020. Hier soir, et sans grande surprise il faut bien le dire, victoire de TF1 avec la première diffusion en clair du film « The passenger » avec Liam Neeson et Sam Neill dans les rôles principaux.



Un film d’action salué par 4.68 millions de téléspectateurs soit 21 % du public présent devant son poste de télévision. Notez une pda de 31% auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats et de 30% auprès des 25-49 ans.



Audiences TV prime dimanche 4 octobre : le reste du top 5

On retrouve ensuite France 2 avec un autre film inédit en clair, celui de et avec Albert Dupontel « Au revoir là-haut ». Un film multi Césarisé qui pu compter sur 3.35 millions de cinéphiles et 15 % de part de marché.

Comme chaque dimanche « Les enquêtes de Murdoch » ont pu compter sur leurs fidèles. Hier soir ils étaient 2.51 millions (pda 10.7%) à suivre les deux enquêtes inédites.

Le magazine de M6 « Capital » avait pour thème hier soir “Consommer mieux, dépenser moins”. Et il attisé la curiosité de 2.40 millions de consommateurs pour une part d’audience moyenne de 10.8%.

France 5 complète le top 5 avec Le poulet bat-il de l’aile ? », un documentaire inédit qui a suscité la curiosité de 1.03 million de Français (pda 4.2%).

Et puisque vous nous l’avez demandé notez que « Don Camillo » a fait un peu moins bien que la semaine dernière. Hier soir son « retour » sur C8 a été salué par 819 000 nostalgiques (3.7% de pda). Il y a une semaine le premier film avait rassemblé 1.12 million de personnes.

