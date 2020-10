Un si grand soleil en avance : Julien comprend Manon (résumé + vidéo épisode n°502 du 14 octobre 2020)

4.8 ( 6 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Alors que Manon est prête à tout pour partir étudier en Suisse, ce soir Julien va décider de l’écouter dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil ». En effet, père et fille vont se parler seul à seul, pour leur plus grand bien.



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2



Un si grand soleil résumé de l’épisode 502

Sur conseil de Guilhem qui a reçu Manon pour une demande d’émancipation, Julien décide de parler avec sa fille. Il lui demande pourquoi elle veut quitter Montpellier et Manon lui confie que tous les évènements de cette année l’ont bouleversée. La mort de Karel, celle de Léa, leur séparation, leur re-mariage… Elle a repensé à tout ça pendant le confinement et elle a besoin de se reconstruire ailleurs. Julien la comprend.

Et tandis que Florent commence à nourrir des soupçons, Claire compte bien apprendre de ses erreurs.



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 14 octobre

