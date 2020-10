Un si grand soleil : Inès et Jules en couple, Philippe reconnait Alice, ce qui vous attend mercredi 7 octobre (épisode n°496 en avance)

4.8 ( 12 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient de le savoir, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 496 du mercredi 7 octobre, les choses vont encore avancer entre Alice et son père.



En effet, Philippe va décider de reconnaitre sa fille officiellement !



Mais alors que Xavier invite toute la famille à un dîner chez lui, Julien refuse quand Alice lui en parle. Il n’a pas oublié la trahison de Xavier et lui en veut toujours… Et pire, il refuse qu’Arthur et Manon aillent chez Xavier ! Julien et Alice se disputent…

Quant à Inès, elle se met en couple avec Jules, avec qui elle a passé tout le week-end. Mais devant Enzo qui les observe au lycée, Inès préfère rester discrète.



Et alors que Myriam a du mal à encaisser sa rupture avec Manu, elle a des soucis financiers et son propriétaire la menace. Alex cherche à comprendre pour quelle autre femme Manu a quitté sa cousine mais il prétexte avoir menti à Myriam car il n’était pas amoureux…

De son côté, Claire veut aller passer les fêtes avec son fils. Mais elle compte sur une augmentation qui lui est finalement refusée…

Rendez-vous mercredi 7 octobre à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

