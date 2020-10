Un si grand soleil : Manon s’en va, Alex interroge Myriam, ce qui vous attend samedi 17 octobre (épisode n°505 en avance)

4.8 ( 9 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Alors qu’un épisode sera exceptionnellement diffusé samedi, vous êtes peut être déjà impatient de savoir ce que vous réserve la suite de votre feuilleton « Un si grand soleil ». Si tel est le cas, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 505 du samedi 17 octobre, Manon va partir.



En effet, après avoir obtenu l’accord de ses parents, Manon s’envole pour la Suisse, où elle va continuer son année de Terminale.



Manon prend le petit-déjeuner avec Elisabeth pour la prévenir. Sa grand-mère est très déçue de son départ, d’autant que Manon lui annonce ne pas revenir avant les vacances de Noël. Elisabeth affirme qu’elle est égoïste, Manon s’en va les larmes aux yeux…

Arthur invite les amies de Manon pour lui faire une surprise. Mais Inès et Anissa prennent mal qu’elle ne les ait pas prévenues de son départ et ça tourne au clash. Manon parle seul à seul avec son frère et le rassure, ils promettent de s’écrire chaque jour.



La famille emmène Manon à l’aéroport, où Elisabeth les rejoint finalement. Mais de retour à la maison, Alice en veut à Julien de l’avoir incité à accepter ce départ…

Et de son côté, Myriam reçoit la visite de son cousin, Alex. Il lui parle des cambriolages et Myriam s’inquiète qu’il remonte jusqu’à elle. Elle doit renoncer… Mais Claire discute avec Florent, qui lui parle de son client, Maureillas. Elle appelle Myriam et lui dit avoir l’idée d’un dernier coup…

Rendez-vous samedi 17 octobre à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

