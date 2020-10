Koh-Lanta les 4 Terres : qui sont les éliminés de l’épisode 8 ? (résumé + replay 16 octobre)

4.8 ( 12 )



Koh-Lanta les 4 Terres, épisode 8 du vendredi 16 octobre 2020 – C’est parti pour le huitième épisode de Koh-Lanta les 4 Terres. Après l’élimination de Sébastien au conseil des rouges, chaque tribu reçoit une malle pour la tribu adverse sur laquelle ils doivent placer une corde et faire des noeuds.



Place au jeu de confort, avec en récompense, une farandole de desserts ! Rouges et jaunes doivent récupérer leurs malles avant de s’atteler à défaire les noeuds. Mais chaque équipe a fait de sacrés noeuds, quasi impossible à défaire. Denis Brogniart leur demande donc d’envoyer un aventurier au point de départ pour récupérer une machette et réussir enfin à ouvrir la malle. Et la victoire est finalement pour les jaunes !!

Mais avant de laisser les jaunes profiter de la récompense, Denis informe les aventuriers que la réunification aura lieu le lendemain. Chaque équipe doit choisir son ambassadeur.



De retour sur leur camps, les rouges discutent pour choisir leur ambassadeur. Et c’est finalement vers Hadja qu’ils se tournent, même si elle est claire : elle n’ira pas au tirage au sort ! Quant aux jaunes, après avoir dégusté leurs pâtisserie, c’est Loïc qui se propose et lui est prêt à aller aux boules noires.



Les rouges sont ravis, Bertrand-Kamal a trouvé du manioc et Joaquina trouve des bananes !

Place à la rencontre des ambassadeurs, qui doivent se mettre d’accord pour éliminer un aventurier. Ils discutent longuement et finissent par se mettre d’accord : ils éliminent Marie-France chez les rouges ! De retour sur le camps réunifié, ils annoncent la nouvelle aux aventuriers.

Denis vient interroger Marie-France, elle avoue être déçue et triste.

Une nuit de sommeil et avant la première épreuve d’immunité individuelle, Hadja prend la liberté de faire cuire tout ce qu’il restait de riz sans demander l’avis de personne !

La bouteille annonce l’immunité. Pour la première fois de l’aventure, ils sont 14 à se battre pour un seul totem ! Il s’agit du parcours du combattant. Alix remporte celui des femmes, elle est donc finaliste. Côté hommes, ça se joue à rien entre Dorian et Loïc. Et c’est finalement Loïc qui l’emporte ! La finale mêle équilibre et concentration, c’est Alix qui la remporte et elle ne peut retenir ses larmes. Elle remporte le totem et annonce donner son collier d’immunité à Dorian.

Place au conseil, le premier de la tribu réunifiée. Et c’est finalement Hadja qui est éliminée !

Si vous avez manqué l’épisode 8 du 16 octobre 2020, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le vendredi 23 octobre pour suivre l’épisode 9 de « Koh-Lanta, les 4 Terres ».

