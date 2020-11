Audiences TV prime 21 novembre 2020 : « Mongeville » leader devant « Mask Singer »

5 ( 6 )



Annonces





Audiences TV prime 21 novembre 2020. Hier soir victoire de France 3 en première partie de soirée avec un épisode inédit de la série « Mongeville ». Pour l’occasion Francis Perrin menait l’enquête aux côtés de Laurence Boccolini. Un épisode inédit intitulé « Écran de fumée » qui a réuni 5.54 millions de fidèles soit 21.9 % de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de samedi devant la petite lucarne.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Audiences TV prime 21 novembre 2020 : autres chiffres

Sur TF1 c’était l’heure de la demi-finale de la saison 2 de « Mask Singer ». Deux personnalités démasquées, le requin et l’araignée, et 3 finalistes : le robot, le dragon et le manchot.

Et c’est bien sûr un succès ! Vous étiez ainsi 4.61 millions à suivre cet avant-dernier rendez-vous de la saison soit 20.1 % du public présent devant son poste de télévision. Très nette place de leader auprès du public jeune et féminin avec par exemple 50% des 4-10 ans ou bien encore 37% des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.



Annonces



#Audiences @TF1

Très belles performances pour #MaskSinger et leader sur l'ens de la soirée

📌 4,6 M de Téléspectateurs

✅ 37% PdA Frda-50

✅ 33% PdA 25/49

✅ 50% PdA 4/10

✅ 36% PdA 15/24

✅ 42% PdA 15/34

Rdv le 28/11 pour la finale sur #TF1

▶️@Mytf1 pic.twitter.com/3weAiryVuq — TF1 Pro (@TF1Pro) November 22, 2020

On retrouve ensuite France 2 et la finale des masters 2020 de « N’oubliez pas les paroles ». La victoire d’Arsène affiche 3.81 millions de fans soit 16.7 % des téléspectateurs.

M6 suit avec un épisode inédit de « The Rookie : le flic de Los Angeles ». Il a réuni 2.24 millions de fidèles soit 8.7% des téléspectateurs.

France 5 complète le top 5 avec son magazine « Echappées belles ». Hier soir direction La Rochelle. Et 1.26 million d’amateurs de nos belles régions ont répondu à l’appel (pda 4.9%).

Notez qu’Arte est également au dessus du million de téléspectateurs. La chaîne franco-allemande proposait deux épisodes de sa série documentaire « L’Odyssée de l’écriture ». Ils ont suscité l’intérêt de 1.02 millions de personnes (4.1% de pda).

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

Liens sponsorisés