Plus belle la vie : ce soir, Luna fait de graves accusations (résumé + vidéo épisode 4154 PBLV du 19 novembre 2020)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4154 du jeudi 19 novembre 2020 – Luna va proférer de graves accusations ce soir dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». En effet, elle va donner une interview à Massilia News et ne pas hésiter à accuser Mazelle de s’acharner sur Mouss parce qu’il est noir et qu’il vient d’une cité !



Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4154

Mazelle découvre sa photo dans Massilia New et l’article mettant en cause la police. Luna a demandé que l’enquête soit réouverte et lance un pavé dans la mare. Mazelle est furieux et Ariane est avec lui. Revel s’inquiète de la tournure que prend l’affaire mais Mazelle le rassure : c’est un coup de force des amis de Mouss, et il saura parler à la presse. Grâce à sa force de conviction, Mila arrive à mettre le doute à Claire sur la culpabilité de Mouss. Ce dernier gagne les faveurs de Livia, en la jouant aussi maniaque que lui…



Alors que Lola lit en pleurant les conversations privées de Noé et Manon, ces derniers ont organisé avec d’autres élèves un blocus de poubelles devant le lycée. En interview pour Massilia News, Manon fait pression, et Rochat s’engage à interdire le plastique à usage unique au lycée d’ici trois mois…

Le corps de Jocelyn est gardé à la morgue. Léa et Emilie fouillent dans les affaires de Patrick pour chercher le badge permettant d’y pénétrer et se font griller…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4154 du 19 novembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

