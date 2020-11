Demain nous appartient en avance : Aurore va donner la lettre à ses collègues (résumé + vidéo épisode 797 DNA du 16 novembre 2020)

4.9 ( 9 )



Demain nous appartient en avance : résumés et vidéo de l’épisode 797 du lundi 16 novembre 2020 – La semaine commence mal pour la famille Daunier dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, alors qu’ils ont reçu une lettre anonyme accusant William, Aurore décide de la donner à ses collègues au commissariat… William est stressé.



Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 797

Aurore et William parlent de la lettre anonyme reçue vendredi. William est persuadé qu’elle a été envoyé par Charlie elle-même afin de faire douter Aurore et semer la pagaille dans leur couple… Aurore finit par se ranger de son avis mais elle veut jouer franc jeu avec ses collègues et leur amener la lettre. William est contre, il a peur que ça l’enfonce encore un peu plus…

Pendant ce temps là, Flore, nouvelle directrice de l’hôpital, ne fait pas l’unanimité. Victoire est décontenancée par l’arrivée d’une colocataire imprévue… Et au Spoon, Tristan est prêt à faire des compromis pour soutenir Ulysse.



Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 797 du 16 novembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

