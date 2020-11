« L’amour c’est mieux à deux » et « La chance de ma vie » : vos deux films de l’après-midi sur France 2

5 ( 5 )



« L’amour c’est mieux à deux » et « La chance de ma vie » deux films de cinéma en cet après-midi du dimanche 8 novembre 2020 sur France 2 et France.TV depuis tous vos appareils connectés.



Et oui, tout comme au printemps dernier, et dans le contexte de ce reconfinement, France Télévisions a décidé de se mobiliser en transformant ses programmes de fin de semaine pour permettre aux Français de se divertir et de se cultiver.

Aujourd’hui France 2 proposera deux films de comédie contemporaine et légère, avec ce dimanche « L’amour c’est mieux à deux » et « La chance de ma vie »

« L’amour c’est mieux à deux » et « La chance de ma vie » : vos deux films de l’après-midi

« L’amour c’est mieux à deux » dès 15h10



Un film de Dominique Farrugia dans les rôles principaux : Clovis Cornillac, Manu Payet, Virginie Efira, Shirley Bousquet, Laurence Arne, Jonathan Lambert et Annelise Hesme

L’histoire : Michel rêve d’une rencontre parfaite, totalement due au hasard comme l’ont connu ses parents et ses grands-parents, alors que Vincent applique à la lettre l’adage qui dit que les hommes ont un sexe à la place du cerveau. Amis d’enfance aux visions diamétralement opposées sur les femmes ils découvriront les limites de leurs raisonnements respectifs au contact d’Angèle et de Nathalie.

« La chance de ma vie » dès 16h55

Un film de Nicolas Cuche avec Virginie Efira et François-Xavier Demaison dans les rôles principaux.

L’histoire : Julien Monnier a un sérieux problème. Il a beau être un conseiller conjugal brillant, il n’arrive pas à garder une femme dans sa vie plus de deux semaines.

Et pour cause, depuis son plus jeune âge, Julien porte la poisse à toutes les femmes qui s’éprennent de lui.

Mais pas une petite poisse. De celles qui vous envoient à l’hôpital plusieurs fois par semaine, qui brisent votre vie professionnelle ou qui vous fâchent à vie avec vos proches. Julien est à proprement parler un vrai chat noir pour les femmes.

Joanna Sorini va vite l’apprendre à ses dépens le jour où elle le croise.

Une carrière en plein décollage, une vie amoureuse qui semblait enfin prendre un bon tournant, tout cela risque de bien changer…

