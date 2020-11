Dix pour cent » du 4 novembre 2020 : ce soir Sigourney Weaver et Jean Reno

4.5 ( 10 )



Annonces





« Dix pour cent » du 4 novembre 2020. Après son nouveau carton d’audience de la semaine dernière, retrouvez ce soir deux nouveaux épisodes inédits de la saison 4 de « Dix pour cent » . Rendez-vous dès 21h05 sur France 2 ou en avant-première et replay sur France.TV.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Au programme ce soir les épisodes « Sigourney » et « Jean » avec Sigourney Weaver et Jean Reno

« Dix pour cent » du 4 novembre 2020 : vos deux épisodes de ce soir

« Sigourney » avec Sigourney Weaver

En arrivant à Paris pour tourner le prochain film de Guillaume Galliene, Sigourney Weaver découvre que ce n’est pas Gaspard Ulliel qui doit jouer son amant mais un acteur octogénaire. Terriblement déçue et vexée, elle veut rentrer aux Etats-Unis mais Andréa la convainc in extremis de rester… sans pour autant la faire renoncer à son histoire d’amour cinématographique avec Gaspard. Elle redouble alors de ruse pour arriver à ses fins et fait tourner l’équipe en bourrique tandis que l’agence est à nouveau victime d’une trahison inattendue : la divulgation d’informations compromettantes qui risquent de faire fuir leurs dernières stars.



Annonces





« Jean » avec Jean Reno

Attaqué, trahi, le bateau ASK prend l’eau de toute part. L’équipe s’efforce d’écoper jusqu’au bout et pense à Jean Reno pour un dernier baroud d’honneur avant le naufrage… mais Andréa apprend que l’acteur du Grand Bleu a décidé de mettre un terme à sa carrière. Alors que tout espoir semble avoir disparu, l’agence doit donc se réunir à nouveau face à cet ultime défi et convaincre Jean de trouver ensemble une fin digne de leur amour du cinéma.

Sigourney Weaver dans #Dixpourcent ? Oh my god ! #Dixpourcent saison 4 : mercredi soir et déjà disponible en intégralité sur https://t.co/PaFR6EAGCN ▶️ https://t.co/gmAQr4kSfD pic.twitter.com/VcyzXegUbF — France 2 (@France2tv) October 30, 2020

Un nouveau succès d’audience ?

Après un retour triomphal il y 15 jours, votre série a confirmé qu’elle était l’une des valeurs sûre de la chaîne. Les deux épisodes de la semaine dernière ont ainsi réuni une moyenne de 3.71 millions de fidèles pour 15.8% de part de marché.

📽️ #Audiences @France2tv #DixPourCent toujours en tête des audiences avec la suite de la saison 4 : ▶️ 3,7M de téléspectateurs 4+ ▶️ 16% de PdA 4+ ▶️ 22% de PdA CSP+ ▶️ 13% de PDA FRDA 15-49 cc @Francetele pic.twitter.com/waOm2mjY95 — FranceTV Publicité (@francetvpub) October 29, 2020

Qu’en sera t-il ce soir alors que la France est désormais confinée ?

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.5 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note

Liens sponsorisés