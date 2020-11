Étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » : une célèbre actrice américaine s’y cache t-elle ? (indices)

5 ( 2 )



Annonces





Étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » : une célèbre actrice américaine s’y cache t-elle ? Voilà la question qui taraude les fidèles du jeu de Jean-Luc Reichmann diffusé chaque midi à partir de 12 heures sur TF1.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Et oui car une nouvelle étoile mystérieuse fait désormais l’objet de toutes les recherches de Léo, l’actuel maître de midi dont le règne est loin d’être terminé.

Étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » : qui se cache derrière l’étoile de midi ?

L’occasion de faire un point sur les indices actuellement visibles sur cette nouvelle étoile, sur les noms déjà proposés et sur la rumeur selon laquelle il s’agirait d’une actrice américaine.

les indices : On voit actuellement : un voilier, un coucher de soleil, des couteaux et une plante, à priori une aloe vera.



Annonces





Les noms déjà proposés pour cette étoile : Jean-Luc Reichmann, Gérard Depardieu, Christian Clavier, Vincent Moscato, Bradley Cooper, Clovis Cornillac et Jane Birkin

La rumeur : C’est une célèbre actrice américaine née au Texas qui se cacherait derrière cette étoile. On mène l’enquête, on vérifie et si cette rumeur est exacte, nous vous offrirons très vite un indice capital.

« 12 coups de midi » audience

Les jours se suivent et se ressemblent pour les « 12 coups de midi ». Le jeu semble profiter pleinement du confinement avec des scores particulièrement élevés. Samedi par exemple pas moins de 4.2 millions de téléspectateurs ont répondu à l’appel. C’est juste ÉNORME !

Votre jeu « Les 12 coups de midi » revient demain, lundi 9 novembre 2020, dès 12 heures sur TF1 et en replay sur MYTF1.

Léo débutera l’émission avec une énorme de 285.468 euros

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note

Liens sponsorisés