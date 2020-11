Ici tout commence en avance : Louis découvre que Salomé le trompe (résumés + vidéo épisodes 9 et 10 du 13 novembre 2020)

4.8 ( 10 )



Ici tout commence en avance : résumés et vidéo des épisodes 9 et 10 du vendredi 13 novembre 2020 – Alors que votre feuilleton quotidien « Ici tout commence » a été déprogrammé hier en raison de la conférence de presse de Jean Castex, TF1 diffusera deux épisodes inédits à la suite ce vendredi soir. Et ça s’annonce compliqué pour Salomé alors que Louis est maintenant convaincu qu’elle le trompe…



Deux épisodes inédits à découvrir dès 18h05 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Ici tout commence – résumé de l’épisode 9

Louis vient voir Maxime pour se confier… Il lui conseille de profiter tant qu’il n’a pas de copine ! Maxime ne comprend pas, il lui demande si le test de grossesse était positif… Louis affirme que non, il était négatif, mais que Salomé le trompe alors qu’ils viennent de se marier ! Maxime est mal à l’aise, il lui demande s’il en est certain.

Louis lui montre le bracelet masculin qu’il a trouvé dans ses affaires, loin d’imaginer qu’il appartient à Maxime… Maxime essaie de la défendre quand soudain, Louis fait le rapprochement entre le comportement de Salomé et son stage à Sète !



La découverte d’un tag pousse Anaïs à se venger. Acculé, Enzo veut se confronter au chef Teyssier, mais il sait qu’il a beaucoup à perdre. Salomé confie son dilemme à Rose… Craignant les suspicions de Louis, elle sait qu’elle doit prendre rapidement une décision. Et Jérémy se trompe sur les intentions de Célia, qui s’offusque de la réaction excessive du jeune homme.

Ici tout commence – résumé de l’épisode 10

Rose fait une inquiétante découverte qui remet en cause l’enquête en cours. De son côté, Louis est sur le point de découvrir le secret de Salomé. Célia et Jérémy tentent de se réconcilier tandis que Clotilde recroise une vieille connaissance.

Ici tout commence – vidéo extrait de l’épisode 9 du 13 novembre

Louis découvre qu'il se fait tromper… Et se confesse à MAXIME 😱

⏰La suite, ce soir dès 18:30, dans #IciToutCommence pic.twitter.com/x1k0b3LtcZ — TF1 (@TF1) November 12, 2020

