Ici tout commence : Salomé quitte Maxime, Clotilde drogue Jérémy, ce qui vous attend mardi 1er décembre (épisode n°22 en avance)

Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence » ? Si vous avez déjà hâte de le savoir, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 22 du mardi 1er décembre, Clotilde va continuer de partir en vrilles et déraper totalement !



En effet, alors que Claire conseille à Clotilde de dire la vérité à Jérémy et Célia, elle ne se résout pas à le faire et même Vincent de son côté ment à sa fille…



Et quand Clotilde rentre chez elle, Jérémy est avec Célia dans sa chambre. Il lui annonce qu’elle va passer la nuit chez eux ! Clotilde décide alors de droguer Jérémy en lui donnant un somnifère ! Célia s’en rend compte et lui dit qu’elle est folle… Clotilde met alors Célia dehors.

De son côté, Salomé parle à Maxime. Elle lui annonce que Louis est le père du bébé et qu’elle va rester avec lui. Maxime ne comprend pas, il pense que Louis est fou et qu’il peut être dangereux. Il ne comprend pas pourquoi elle se force à rester avec lui.



Plus tard, Salomé fait un malaise. Constance pense qu’elle a fait une crise de panique alors que Salomé souhaite qu’il y ait un souci avec le bébé pour pouvoir quitter Louis…

Rendez-vous mardi 1er décembre à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

