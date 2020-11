Plus belle la vie en avance : Sabrina découvre le plan de Mila (vidéo PBLV épisode n°4166)

4.8 ( 10 )



Et si Sabrina était celle qui allait faire capoter tout le plan d’évasion de Mouss dans votre feuilleton quotidien de France 3 Plus belle la vie ? En effet, alors que Mila et Luna se préparent activement à faire sortir Mouss de prison, Sabrina croit avoir compris et compte bien en faire profiter Stan.



Alors lundi prochain, elle va suivre Mila jusqu’à son stage…



En effet, Sabrina commence à mettre son plan à exécution, elle fouille dans les affaires de Mila et remonte jusqu’à l’adresse de Deneve. Ce dernier a débranché le simulateur de vol pour que Mila se concentre sur son travail de stagiaire…

Sabrina les observe de loin et comprend le plan d’évasion de Mila…



Un extrait de l’épisode de PBLV 4166 de lundi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4166 du 7 décembre 2020

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

