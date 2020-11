Ici tout commence spoilers : Claire surprend Salomé et Maxime, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 30 novembre au 4 décembre)

4.6 ( 20 )



Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 30 novembre au 4 décembre 2020 – Vous êtes fan du feuilleton quotidien « Ici tout commence » et vous avez hâte de découvrir ce qui vous attend la semaine prochaine ? Alors comme chaque week-end, Stars-Actu.fr vous propose d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.



Et on peut déjà vous dire que Claire va surprendre Salomé avec Maxime !



Alors que Maxime pense que Salomé se ment à elle-même en restant avec Louis, elle n’ose toujours pas le quitter… Et Claire découvre que Louis avait raison au sujet de Salomé et Maxime ! Claire les voit s’embrasser et menace de dénoncer Salomé à Louis…

Guillaume est toujours dans le coma, Clotilde avoue à Claire que Jérémy est le fils de Vincent. Jérémy et Célia, loin d’imaginer qu’ils ont des liens du sang, se posent beaucoup de questions. Ils finissent par penser que leurs parents entretiennent une liaison tandis que Clotilde essaie toujours de les séparer.



Quant à Teyssier, il rôde toujours à l’institut et il est déterminé à décrédibiliser Noémie !

Voici les spoilers de « Ici tout commence » pour la semaine du 30 novembre au 4 décembre 2020

Lundi 30 novembre (épisode 21) : Auguste apporte tout son soutien à Clotilde et Jérémy, qui se sentent coupables de ce qui est arrivé à Guillaume. A bout, Clotilde avoue son terrible secret à Claire. Teyssier tente de revenir à l’institut, mais Auguste et Antoine ne l’entendent pas de cette oreille. Humilié, le chef décide de contacter un mystérieux numéro. Durant une épreuve, Anaïs et Enzo doivent cuisiner ensemble. Leur réconciliation va se jouer autour de leurs tentatives culinaires.

Mardi 1er décembre (épisode 22) : Tandis que Diego tente de convaincre Vincent de dire la vérité à sa fille, Clotilde change de stratégie afin de séparer Célia et Jérémy. Maxime pense que Salomé se voile la face et qu’elle doit aller de l’avant. Mais elle ne veut pas trahir Louis malgré ses doutes. Après son exclusion de cours, Elodie confronte la véritable responsable du vol et ne lui laisse pas le choix. Elle doit se dénoncer ou rendre l’argent.

Mercredi 2 décembre (épisode 23) : Pour séparer le couple, Clotilde crée un quiproquo entre Célia et Jérémy tandis que l’état de Guillaume se détériore. Pendant ce temps, Claire assiste à la trahison de Salomé, qui tente de lui faire entendre que ses sentiments ont évolué. Mais Claire menace de la dénoncer et lui pose un ultimatum. Pour réparer son erreur, Ludivine demande l’aide de Greg et Lionel, qui l’humilient. Ludivine n’a pas d’autre choix que d’avouer ce qu’elle a fait à Gaëtan.

Jeudi 3 décembre (épisode 24) : Les réconciliations sont de courte durée. Les tensions montent crescendo quand Célia découvre ce que lui cachait son père et que Jérémy surprend Vincent et Clotilde. Alors qu’elle tente de protéger Maxime, Salomé se sent piégée par l’annonce officielle de Louis durant une masterclass. Dans le même temps, Teyssier élabore un nouveau stratagème pour décrédibiliser Noémie tout en essayant de se rapprocher de sa famille.

Vendredi 4 décembre (épisode 25) : L’état de Guillaume s’améliore, mais Clotilde craint de voir sa famille voler en éclats. Persuadés d’avoir compris ce qui se joue, Célia et Jérémy veulent forcer leurs parents à admettre leur liaison. De son côté, Noémie comprend vite le piège tendu par Teyssier et décide de se montrer plus maligne. Mehdi tente de protéger son secret alors qu’Eliott et Hortense l’espionnent et sont convaincus qu’il triche.

VIDEO bande-annonce de « Ici tout commence » du 30 novembre au 4 décembre 2020

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

