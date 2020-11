EXCLU Plus belle la vie : Pavel se venge de Luna, un mort, Xavier lâche Mazelle (infos PBLV)

4.7 ( 18 )



EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 11 décembre Que va-t-il se passer prochainement dans votre série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie » ? Si vous êtes impatient de le savoir, comme tous les samedis, Stars Actu vous révèle ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.



Et dans trois semaines, on peut vous dire que le plan d’évasion de Mouss va finalement échouer ! En effet, le jour de l’évasion va tourner au drame…

Alors que Luna, Mila, et leur bande avaient tout prévu, Andrès a appris que Luna était en couple avec Bertrand a l’extérieur… Résultat, il a trahi Mouss pour se venger ! Et au cours de l’évasion ratée, Stan va se faire tuer !



La police intervient en plein chaos et Mila est placée en garde à vue. Mais même si le plan a raté, il permet de faire médiatiser l’erreur judiciaire dont Mouss est victime. Beaucoup de gens le soutiennent et même Revel commence à croire à la théorie de la machination. Sur les toits de la prison ; une banderole pour Mouss est déployée. Et sous la pression médiatique, Revel commence à lâcher Mazelle.

De leur côté, Jean-Paul et Samia ont toujours bien du mal à gérer les préparatifs de leurs mariages. Jean-Paul découvre qu’Irina a passé un test de fertilité et comprend qu’elle veut un enfant de lui… Il n’est pas certain de partager cette envie et en parle à Samia. Du coup, Samia demande à Lucie si elle a envie de devenir grande-soeur. Hadrien les entend et se réjouit à l’idée que Samia veuille un enfant de lui !

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 30 novembre sur France 3

Claire est motivée pour faire tomber celui qui est responsable de la mort de Monique et de l’accident de Mouss. Mila quant à elle, commence les cours de simulation de pilotage d’hélicoptère avec Deneve et la tâche s’annonce difficile. De la prison, Andrès demande à Mouss d’appeler Luna. Cette dernière, qui a trop peur de raviver ses sentiments essaie de trouver un prétexte pour ne pas rendre visite à son ex en prison. Dans la cellule, Livia et en garde Mouss contre Pavel…

Kilian se doute bien que Lola est derrière les accusés de lecture. Lola, avec l’aide de Bilal, force le casier de Manon et pénètre un peu plus dans son intimité en récupérant une photo de la jeune fille posant au bord de la mer. Elle la montre à Kilian qui reconnait l’endroit…

Samia a commis une erreur en mettant l’adresse de Boher sur les cartons de réponses de l’invitation à son mariage. Irina qui ouvre les enveloppes est furieuse…

