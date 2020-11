Ingrid Chauvin (Demain nous appartient) annonce sa rupture avec Thierry Peythieu

4.8 ( 12 )



A la vie comme sur le petit écran, la belle Ingrid Chauvin est en plein divorce ! En effet, alors que son personnage de Chloé dans « Demain nous appartient » s’est récemment séparée d’Alex, voilà que l’actrice vient d’annoncer sa rupture avec son mari et père de son fils, le réalisateur Thierry Peythieu.



« Parfois nos vies ont besoin d être complètement chamboulées ,changées , réorganisées… Avec le père de mon fils, nos chemins se séparent. Je me dois de vous l’annoncer, sans pour autant vouloir communiquer davantage. Merci par avance de votre respect que je sais immense. Je vous embrasse . Ingrid. #separation #theend » a écrit Ingrid Chauvin sur son compte du réseau social Instagram.



Ingrid Chauvin et Thierry Peythieu s’étaient mariés en 2011. Ils ont eu une petite fille Jade, née en octobre 2013 et décédée quelques mois plus tard, et un petit garçon, Tom, aujourd’hui âgé de 4 ans.

Ils étaient en procédure d’adoption depuis quelques années mais elle n’a jamais abouti.



Notons que Thierry Peythieu est réalisateur sur les séries « Demain nous appartient » et « Ici tout commence ».

