Plus belle la vie en avance : Mila fait une déclaration à Mouss (vidéo PBLV épisode n°4153)

5 ( 9 )



Annonces





C’est un joli moment qui attend Mouss mercredi prochain dans votre feuilleton quotidien Plus belle la vie. En effet, grâce à Abdel, Mila a un parloir avec Mouss en prison.



Annonces



Annonces

Loin d’imaginer que Mouss est harcelé par le Dr Livia dans sa cellule, Mila lui fait une jolie déclaration…



Annonces



Annonces



Annonces





La jeune femme s’excuse pour le comportement qu’elle a pu avoir avec lui. Elle aimerait l’avoir à ses côtés jours et nuits, et elle lui avoue qu’elle l’aime ! Mouss est très touché et lui répond qu’il l’aime aussi…

Un extrait de l’épisode de PBLV 4153 de mercredi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.



Annonces





Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4153 du 18 novembre 2020

A lire aussi :

EXCLU Plus belle la vie : découvrez le secret de Mazelle, une demande en mariage (infos PBLV) en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et chaque samedi découvrez notre EXCLU de la semaine ! Alors restez fidèles à Stars Actu !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

Liens sponsorisés