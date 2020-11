Joyce Jonathan maman, elle partage une photo et dévoile le prénom de sa fille

4.9 ( 11 )



Carnet rose pour la chanteuse Joyce Jonathan. En effet, elle est devenue maman pour la première fois et a partagé son bonheur sur son compte du réseau social Instagram.



C’est à une petite fille que Joyce Jonathan a donné naissance et elle se prénomme… Ghjulia.



Elle est née il y a quelques jours, le 2 novembre. La maman et le bébé se portent bien alors que la chanteuse n’a pas souhaité dévoiler l’identité de l’heureux papa.

« J’aime son odeur de petit biscuit. J’aime ses petits yeux qui s’entrouvrent et découvrent le monde. J’aime chaque petite parcelle et plissure de sa peau, et sa petite manucure de naissance. Ses petits bruits aigus mignons, entre les pleurs bien sûr !!! Mais elle me rend patiente, follement aimante, et surtout, elle me rend maman. Ghjulia, née le 02.11.20, prononcé Giùlia mais écrit à la corse comme son papa » a écrit Joyce Jonathan sur Instagram.



PHOTO Joyce Jonathan partage une photo de son bébé

Voir cette publication sur Instagram Ghjulia Une publication partagée par JJ (@joycejonathan) le 8 Nov. 2020

