Capital du 6 juillet 2025 : le sommaire de l’émission inédite ce soir sur M6

Capital du 6 juillet 2025 : sommaire et reportages – Julien Courbet vous propose ce dimanche soir sur M6 un nouveau numéro inédit de « Capital ». Aujourd’hui il a pour thème : « Îles, biscuits et marinières : les recettes gagnantes de la Bretagne ».





A découvrir dès 21h10 sur M6 et en replay sur M6+.







Capital du 6 juillet 2025 : sommaire et reportages de ce soir

Îles bretonnes : elles touchent le jackpot !

Eaux turquoise, criques sauvages, nature intacte… Chaque été, plus de trois millions de vacanciers affluent vers les îles bretonnes. Groix, Belle-Île-en-Mer, Ouessant : ces havres de paix sont désormais très prisés. Comment les professionnels du tourisme maximisent-ils leurs profits ? Et pour les touristes, quelles sont les astuces pour profiter de ces paradis sans se ruiner ?

À Belle-Île-en-Mer (Morbihan), malgré la flambée des prix, un camping parvient à proposer des séjours à prix cassés. Quels sont les secrets de rentabilité de Didier Perron, ancien vendeur de voitures rennais ? Sur le port, la concurrence entre restaurateurs est rude. Un ancien chef étoilé tente de tirer son épingle du jeu en misant sur des produits locaux comme l’agneau et le pouce-pied : a-t-il fait le bon pari ? Sur l’île de Groix (Morbihan), le marché de la location de voitures est en plein essor. Nous avons suivi Sébastien, qui a tout misé en vendant son appartement pour lancer son entreprise, mais la concurrence est impitoyable.

Galettes bretonnes : la guerre des biscuiteries

Farine, sucre, œufs, et surtout beaucoup de beurre : qui peut résister à un biscuit breton ? Ces douceurs, stars de la Bretagne depuis plus de deux siècles, se vendent comme des petits pains. À Pont-Aven, dans le sud-ouest de la Bretagne, ce village revendique le titre de berceau historique de la galette. Chaque année, plus de cent-vingt millions y sont écoulés, et la bataille entre biscuiteries y fait rage. Traou Mad, Isidore Penven, Biscuiterie de Pont-Aven : comment rivalisent-elles pour séduire les clients ? Dépôts de brevets, marketing axé sur l’authenticité, visites guidées, recettes exclusives… Quels sont leurs atouts ? Plongée dans une guerre féroce autour de ce symbole gourmand et emblématique du terroir.



La marinière : ses rayures sont-elles vraiment bretonnes ?

En flânant à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), difficile de manquer la marinière : elle s’affiche dans presque toutes les vitrines et se porte fièrement sur le dos des touristes. Comment ce vêtement, à l’origine uniforme des marins, est-il devenu un incontournable de la mode ? Aujourd’hui, on en trouve à tous les prix, de 10 à plus de 125 euros. D’où vient un tel écart ? En Bretagne, trois fabricants misent sur le Made in France pour se partager un marché lucratif, avec pour objectif d’innover constamment. La marque Saint James prévoit même de lancer un « croptop » et une « toutounière », une marinière pour chien ! Mais toutes cherchent surtout à réduire leurs coûts de production pour proposer l’offre la plus attractive. Quelles sont leurs stratégies ? Et toutes ces marques respectent-elles vraiment l’esprit breton ?