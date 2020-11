Le prime « Evasions » de « Plus belle la vie » : le mardi 15 décembre 2020 sur France 3

4.8 ( 21 )



Le prime « Evasions » de « Plus belle la vie » sera diffusé le mardi 15 décembre 2020 sur France 3 et en avant-première et replay sur France.TV



Avant les fêtes de fin d’année, France 3 offre à tous les fans de Plus belle la vie une grande soirée continue conduite par deux réalisatrices. Au programme : le prime inédit « Evasions », suivi en deuxième partie du documentaire Les Secrets de « Plus belle la vie » : vies cachées, vies volées. Cette soirée pleine de rebondissements retracera les destins et les vies volées des uns et des autres… Tout le monde cherche à se libérer de quelque chose… y parviendront-ils ?

Le prime « Evasions » de « Plus belle la vie » : l’histoire

Mouss cumule les séjours en prison. Il est cloué sur sa chaise roulante, enfermé aux Baumettes. Il est prisonnier d’une double injustice. Afin de lui venir en aide, Mila, Luna et Claire ont décidé de s’allier pour mettre en place un plan d’évasion des plus risqués. Mais, le jour « J », tout ne se passera pas comme prévu.

Réussiront-elles à sauver Mouss des Baumettes pendant la représentation théâtrale des autres prisonniers ?



Jeanne est prisonnière de son propre corps. Cela fait des mois maintenant qu’elle est dans le coma. Pour la sortir du coma, Vitreuil, Vincent, Estelle et Francesco tentent le tout pour le tout et la transportent au cœur des Alpes. C’est là où elle a vécu quelques années auparavant les plus beaux jours de son existence.

Mais que s’est-il passé pour Jeanne de si fabuleux et inoubliable pour elle ? Parviendront-ils à réveiller les souvenirs de Jeanne, et se réveillera-t-elle enfin ? Où n’était-ce encore qu’une lubie de sa mère prête à tout pour retrouver sa fille ?

Casting

Malika Alaoui, Stéphane Boucher, Anne Canovas, Sahra Daugreilh, Anne Décis, Serge Dupire, Victor Durbec, Cyril Durel, Emanuele Giorgi, Marcel Gonzales, Philippe Granarolo, Annie Grégorio, Daniel Hederich, Laurent Hennequin, Boubacar Kabo, Pierre Martot, Stéphanie Pareja, Matthieu Rodriguez, Eléonore Sarrazin, Jean-Pierre Sanchez, Michel Scotto di Carlo,Jean-Baptiste Seckler, Thibaud Vaneck, Elodie Varlet…

Et juste après…

Et juste après, soit à partir de 22h25, découvrez le documentaire « Les secrets de ‘Plus Belle la vie’ : vies cachées, vies volées… »

Au travers de ses personnages, de ses intrigues sentimentales et familiales, Plus belle la vie tente de se rapprocher au maximum de nos vies quotidiennes et de s’inspirer de faits réels. Comme dans les précédents documentaires, Wendy Bouchard part à la rencontre de téléspectateurs aux parcours de vie bouleversants, qui ont vécu des histoires similaires aux héros de la série.

Parmi les trois thématiques de l’émission, le documentaire aborde les secrets de famille. Dans la série, Roland Marci cache à son entourage qu’il a déjà été père sans l’assumer dans son passé. Mais quand il ressurgit et que ses deux enfants réapparaissent dans sa vie, Roland est confronté à la nécessité de faire la lumière sur ce pan caché de son histoire. Le couple culte de la série incarné par Michel Cordes et Sylvie Flepp sera présent pour partager le témoignage émouvant de Jean Renaud qui a caché l’existence d’un enfant à sa famille pendant des années. La femme de Jean Renaud et sa fille seront présentes pour raconter comment elles ont réagi suite à la découverte de ce lourd secret de famille…

Le documentaire aborde également le sujet de l’usurpation d’identité. Chaque année en France, plus de 200 000 personnes sont victimes d’usurpation d’identité. C’est accompagnés des comédiens de la série qui jouent Thomas et Riva que nous irons à la rencontre de Dominique, une victime d’usurpation d’identité, qui se bat depuis plus de 20 ans pour prouver son innocence…

Enfin, nous levons le voile sur les « passions cachées » Dans Plus belle la vie, Boher vit en colocation avec Gaétan qui prétend être gardien de nuit. Il se révèle en fait être drag queen. Sa passion. Stéphane Hénon et Romain Parizot rencontrent Julien, un jeune homme qui a longtemps caché son activité à ses proches. C’est avec beaucoup d’émotion, que la maman de Julien sera présente sur le plateau, elle explique quels étaient ses préjugés et sa difficulté à accepter la passion de son fils.

Soirée continue « Plus belle la vie » le mardi 15 décembre 2020 sur France 3.

