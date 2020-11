« Belle et Sébastien » : la saga débarque le 12 décembre 2020 sur M6

4.9 ( 15 )



Annonces





« Belle et Sébastien » reviennent sur M6. La saga cinématographique inspirée de l’œuvre de Cécile Aubry sera rediffusée sur la chaîne à compter du samedi 12 décembre 2020. Rendez-vous chaque samedi soir à partir de 21h05 sur M6 et sur 6play via sa fonction direct.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Belle et Sébastien » : premier film de la saga le 12 décembre 2020

Et la saga redémarrera avec le film « Belle et Sébastien » sorti en 2013. Un film signé Nicolas Vanier et avec dans les rôles principaux : Tcheky Karyo, Félix Bossuet, Margaux Chatelier, Dimitri Storoge, Andréas Pietschmann, Urbain Cancelier et Mehdi.

L’histoire

Ça se passe là-haut, dans les Alpes. Ça se passe là où la neige est immaculée, là où les chamois coursent les marmottes, là où les sommets tutoient les nuages. Ça se passe dans un village paisible jusqu’à l’arrivée des Allemands. C’est la rencontre d’un enfant solitaire et d’un chien sauvage. C’est l’histoire de Sébastien qui apprivoise Belle. C’est l’aventure d’une amitié indéfectible. C’est le récit extraordinaire d’un enfant débrouillard et attendrissant au cœur de la Seconde Guerre Mondiale. C’est l’odyssée d’un petit garçon à la recherche de sa mère, d’un vieil homme à la recherche de son passé, d’un résistant à la recherche de l’amour, d’une jeune femme en quête d’aventures, d’un lieutenant allemand à la recherche du pardon. C’est la vie de Belle et Sébastien…



Annonces





Le saviez-vous ?

Le premier film a été tourné sur 3 saisons différentes. Un pari couteux et risqué, accompagné de difficultés logistiques. Cette décision a permis de constituer un personnage à part entière autour de la montagne et ainsi dévoiler ses différentes couleurs au fil des saisons.

La saga se poursuivra les deux samedis suivants avec « Belle et Sébastien : l’aventure continue » puis « Belle et Sébastien : le dernier chapitre ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 15 Aucune note

Liens sponsorisés