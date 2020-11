Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 20 novembre 2020

4.2 ( 11 )



Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 20 novembre 2020 – En ce mercredi férié et alors que la diffusion de la série a repris lundi, on propose aux fans de « Un si grand soleil » les plus impatients de découvrir ce qui les attend avec les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 16 au vendredi 20 novembre 2020.



ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.



La semaine prochaine sera placée sous le signe de la rupture pour Florent et Claire. Florent ne va pas réussir à lui pardonner sa tromperie et chacun va devoir tenté d’oublier l’autre…

Quant à Sabine, elle compte bien retenter sa chance avec Florent ! Y parviendra-t-elle ?



Et enfin Manu va retrouver Elsa et il ne va pas hésiter à prendre de gros risques par amour pour la jeune femme…

Lundi 16 novembre 2020, épisode 518 : Tandis que Cécile est déterminer à réparer les pots cassés, Florent se laissera-t-il amadouer par les explications qu’il reçoit ? Quant au commissaire Becker, il va devoir faire avec un colocataire inattendu.

Mardi 17 novembre 2020, épisode 519 : Alors que Sabine n’hésite pas à jouer les amies compatissantes, Eliott est rappelé à d’ancien engagements et doit se mettre au travail. Manu, lui, sent qu’il y a anguille sous roche.

Mercredi 18 novembre 2020, épisode 520 : Tandis qu’Enzo ne comprend décidément plus ses parents, Elisabeth se serait-elle découvert une nouvelle vocation ? Myriam, de son côté, veut tourner la page et commencer une nouvelle vie.

Jeudi 19 novembre 2020, épisode 521 : Alors qu’Elsa et Manu prennent tous les risques, Manu partage un moment de complicité avec sa fille. De son côté, Gary veut à nouveau aider les Pères Noël de l’Espoir pour leur campagne.

Vendredi 20 novembre 2020, épisode 522 : Alors que Christophe voit ses projets de soirée avec Cécile contrariés par une demande inattendue, Florent et Claire essaient de s’oublier mutuellement, mais ça n’est pas si facile…

