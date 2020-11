« Les Chevaliers du Fiel dynamitent 2020 » : le 27 novembre 2020 sur C8

4.8 ( 13 )



« Les Chevaliers du Fiel dynamitent 2020 » c’est pour très bientôt sur C8 et sur Mycanal.fr. Éric Carrière et Francis Ginibre, alias « Les Chevaliers du Fiel » repartent à l’assaut du rire avec un nouveau show dressant le bilan de l’année écoulée. Et y’a beaucoup de choses à dire à propos de 2020.



« Les Chevaliers du Fiel dynamitent 2020 » : demandez le programme

Une heure quarante de sketches et de reportages inédits et tout 2020 y passe : les retraites , les profs , les luttes sociales , le dopage et … mais oui bien sûr le virus , le confinement , le déconfinement avec cerise sur le gâteau : les certitudes incertaines des virologues chef !

Totalement délirante, cette revue de presse dépoussière le genre.



Une trop belle occasion de finir l’année en riant avec des produits frais.

« Les Chevaliers du Fiel », avec Éric Carrière et Francis Ginibre, revisitent à leur manière cette drôle d’année 2020. Rendez-vous le vendredi 27 novembre 2020 dès 21h15 sur C8.

