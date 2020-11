Michel Drucker en soins intensifs après une nouvelle opération ?

4.3 ( 6 )



Annonces





Michel Drucker aurait été opéré une seconde fois et serait actuellement en soins intensifs, si l’on en croit les informations publiées par le magazine Ici Paris. L’état de santé de l’animateur de France 2, qui a subi une opération à coeur ouvert à la fin du mois de septembre, inquiète plus que jamais…



Annonces



Annonces

Mais Télé Loisirs a contacté Michel Drucker, un journaliste ayant réussi à échanger avec l’animateur par sms. Il affirme qu’il va bien et qu’il sera prochainement de retour.



Annonces



Annonces



Annonces





« Je vais de mieux en mieux, après une lourde opération à coeur ouvert. Je serai de retour dans quelques mois, avec un coeur tout neuf… et en pleine forme » a écrit Michel Drucker.

On est loin donc des informations alarmantes de Ici Paris, le magazine expliquant que sa cicatrice s’était infectée et qu’il avait subi une nouvelle opération de plus de trois heures. Selon eux, il serait actuellement en soins intensifs et aurait du mal à parler.



Annonces





Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.3 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

Liens sponsorisés