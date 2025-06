Vivement Dimanche du 8 juin 2025 : Michel Drucker encore absent, l’émission bientôt de retour

Publicité





Décidément, les fans de Michel Drucker vont devoir patienter encore une semaine ! Après une première déprogrammation due à la diffusion de Roland-Garros, « Vivement dimanche » est de nouveau absent de l’antenne ce dimanche. France 3 a en effet choisi de retransmettre une étape du Critérium du Dauphiné, grande course cycliste préparatoire au Tour de France, en lieu et place de l’émission emblématique.











Cette nouvelle déprogrammation risque de décevoir les fidèles téléspectateurs du rendez-vous dominical, animé par Michel Drucker depuis des décennies. Mais qu’ils se rassurent : Vivement dimanche sera bel et bien de retour le dimanche 15 juin, avec une émission spéciale placée sous le signe de la nostalgie et de la télévision. Deux grandes figures du petit écran seront à l’honneur : Évelyne Dhéliat et Denise Fabre, pour une émission hommage à leur parcours exceptionnel.

Encore un peu de patience, donc, avant de retrouver le canapé rouge et les confidences du dimanche après-midi. En attendant, passionnés de cyclisme, à vos écrans !