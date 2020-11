Plus belle la vie : ce soir, François quitte le Mistral (résumé + vidéo épisode 4144 PBLV du 5 novembre 2020)

5 ( 5 )



Annonces





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4144 du jeudi 5 novembre 2020 – Ce soir, c’est une terrible découverte que va faire Thomas dans votre série marseillaise « Plus belle la vie ». En effet, derrière le comptoir du bar, bien caché, il va découvrir l’arme du crime ainsi qu’un blouson de Roland tâché de sang !



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : un retour très surprenant, un mort chez les Nebout (infos PBLV)



Annonces



Annonces



Annonces





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4144

François annonce à Sophie qu’il doit repartir pour un moment à la Nouvelle Orléans. Sa décision est prise et il fait comprendre à Thomas qu’en lui faisant ce chantage, il ne vaut pas mieux que lui. Kilian fait un pas vers Noé et le remercie de ne pas l’avoir balancé à Eric. Roland a compris que Thomas est à l’origine du départ de François. Il confronte Thomas et lui explique pourquoi il a couvert ce crime. Le mal est fait et tous ont quelque chose à se reprocher…



Annonces





Babeth a l’impression de laisser partir un couple d’ados. Patrick propose de les pister à l’aide d’un émetteur GPS. La famille Nebout fait ses adieux aux grands parents avant de les revoir au centre la semaine prochaine. Dans la voiture, Yolande est bouleversée mais déterminée…

Kevin rédige un rapport quand il se fait reprendre par Léo sur la rigueur. De son côté, Mazelle lui demande de pas trop en faire. Kevin choisit son camp…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4144 du 5 novembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

Liens sponsorisés