« New Amsterdam » du 25 novembre 2020 : deux épisodes inédits ce soir

« New Amsterdam » du 25 novembre 2020. Interrompue en février dernier, la saison 2 de votre série médicale « New Amsterdam » est de retour ce soir pour deux épisodes inédits. Rendez-vous dès 21h05 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1.



« New Amsterdam » du 25 novembre 2020 : vos deux épisodes de ce soir

« Alerte épervier » : Max est furieux que le conseil d’administration ait démis Sharpe de ses fonctions. Celle-ci se demande si elle ne va pas quitter l’hôpital car elle ne voit plus aucune raison d’y rester. Castro demande son soutien à Max, qui ne se rend pas compte qu’elle mène un double jeu. Ella annonce à Kapoor son départ pour l’Ohio, chez ses parents, jusqu’à la fin de sa grossesse car ses TOC sont trop envahissants. Kapoor est effondré. Martin vient voir Iggy pour s’expliquer avec lui sur l’adoption qu’il a tenté d’organiser dans son dos. Ils sont interrompus par Tabitha, une jeune praticienne du service, venue passer son entretien d’évaluation. Martin quitte le bureau, exaspéré. Aux urgences, Suzan, Jackie et Dominique, trois détenues – amenées de Rikers suite à la bagarre qui a eu lieu pendant la visite de Max et son équipe – agressent un gardien et lui volent son arme, dans le but d’aller tuer Fran, une autre détenue devant témoigner dans un procès. Celle-ci est en train d’être opérée par Reynolds pour réparer son cœur endommagé suite à une overdose, qui était une première tentative de la faire taire. Casey prévient la sécurité, qui lance une « Alerte Epervier ». L’hôpital est bouclé, les couloirs sont évacués et chacun doit s’enfermer dans la pièce la plus proche…

« Derrière mon sourire » : Max amène Luna à son bilan médical des 6 mois. Il y fait la rencontre d’Alicia, une mère célibataire. Pendant ce temps, Sharpe prend les choses en main et tente de défendre la dernière idée de Max : interdire les tablettes pendant les consultations pour que les médecins soient plus proches de leurs patients. Tous les services se révoltent, mais Sharpe tient bon. Elle ressent une énergie et une exaltation nouvelle : elle veut continuer à mener des combats au sein de New Amsterdam, mais avec le soutien de Max. Ella finit par s’installer chez Kapoor après une première impression très négative. La chambre où elle doit dormir est une sorte de sanctuaire où trônent toutes les affaires de Rohan. Comprenant son erreur, Kapoor fait le ménage nécessaire pour accueillir Ella. Bloom, qui a reçu une importante somme d’argent de sa famille, en fait don à un programme qui aide les personnes âgées dans le besoin à se nourrir correctement.

Retrouvez la suite des inédits de la saison 2 de « New Amsterdam » dès ce soir sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1.

