Un si grand soleil en avance : Florent confronte Claire (résumé + vidéo épisode n°514 du 10 novembre 2020)

5 ( 3 )



Annonces





Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Après sa découverte de la nuit, ce soir Florent va confronter Claire dans votre série quotidienne « Un si grand soleil ». En effet, alors que Claire continue de faire comme si rien était, Florent décide d’arrêter de faire semblant et de jouer cartes sur table… Claire va devoir s’expliquer !



Annonces



Annonces

Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



Annonces



Annonces



Annonces





Un si grand soleil résumé de l’épisode 514

Claire est entrain de préparer un week-end en amoureux avec Florent… Mais il affirme ne pas avoir envie d’y aller. Claire ne comprend pas, Florent lui annonce qu’il ne peut plus faire semblant ! Il lui dit qu’il est au courant qu’elle l’a trompée avec Joshua et lui demande d’arrêter de lui mentir…

Et de son côté, Myriam est de plus en plus courtisée. Pendant ce temps, Laetitia ne manque pas une occasion de recadrer Manu. Quant à Virgile, il retrouve une vieille amie.



Annonces





Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 10 novembre

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.