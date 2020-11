EXCLU Plus belle la vie : le plan se précise, Luna embrasse Andrès, Jean-Paul et Samia ambigües (infos PBLV)

4.5 ( 34 )



Annonces





EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 11 décembre Que va-t-il se passer prochainement dans votre série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie » ? Si vous êtes impatient de le savoir, comme tous les samedis, Stars Actu vous révèle ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.



Annonces



Annonces

Et dans trois semaines, Luna va poursuivre son plan d’évasion de Mouss. En donnant des cours de théâtre en prison, elle prévoit de le faire évader au moment du spectacle de Noël de la prison…

Informations exclusives ne pouvant être reprises sans mentionner Stars Actu avec un lien vers cet article



Annonces



Annonces



Annonces





Pour tout préparer, Luna se rapproche d’Andrès. Et rattrapée par ses sentiments, elle l’embrasse ! Luna décide de l’avouer à Bertrand, qui ne se montre par surpris.



Annonces





De son côté, Sabrina essaie d’incruster Stan dans le plan d’évasion malgré les réticences de Luna. Stan s’incruste dans le cours de théâtre…

Jean-Paul et Samia continuent de préparer leurs mariages mais ils restent ambigües. Jean-Paul vient voir Samia pour lui dire qu’il ne l’aime plus… Elle ne comprend pas et essaie de se rapprocher de Hadrien, comme si elle devait se convaincre qu’elle fait le bon choix !

Jean-Paul n’arrive pas à aller se confesser auprès du Pope comme il doit le faire. Et il se retrouve à un cours de danse avec… Samia ! Hadrien les surprend ensemble…

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 23 novembre sur France 3

Revel demande des comptes à Mazelle. Le commissaire est accusé de faits très graves. Il aurait accusé Mouss de la mort de Monique Périer et il serait responsable de l’accident qui a rendu le jeune homme infirme. Mazelle rit jaune, il ne se laissera pas faire. Mais le commissaire se souvient, plongé dans ses pensées, comment il s’est comporté comme un lâche au moment de l’accident. Il a pris la fuite, et a laissé Mouss par terre sans se retourner…

Pour éviter de demander quoi que ce soit aux Fedala, Patrick trouve sur internet, un camion de marchand de glace pour transporter le corps de Jocelyn. Ce dernier avait pris soin d’envoyer à toute la famille des costumes blancs pour la cérémonie, sauf Patrick qui a hérité d’un costume vert fluo…

Laetitia n’a pas encore pris sa décision. Kevin est consterné par ce projet de mariage et apprend à sa mère que Sébastien divorce avec Marie…

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.5 / 5. Nombre de notes : 34 Aucune note

Liens sponsorisés