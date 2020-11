Audiences du 11 novembre 2020 : record pour « Ici tout commence »

4.6 ( 13 )



Annonces





Audiences du 11 novembre 2020. Ceux qui pensaient, à tort, que le succès du nouveau feuilleton de TF1 « Ici tout commence » était uniquement lié à un effet de curiosité se sont trompés. Il se confirme en effet au fil des jours et un record est même tombé en ce mercredi 11 novembre.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Audiences du 11 novembre 2020 : record en nombre de téléspectateurs

Ainsi hier soir près de 4 millions de fidèles ont répondu à l’appel de l’épisode du jour, 3.95 millions pour être tout à fait précis.

Du côté des parts de marché on atteint 18.6% sur l’ensemble du public (individus âgés de 4 ans et plus, ndrl) mais aussi 32% des 15-24 ans et 25% des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.



Annonces



#Audiences @TF1 📌 Nouveaux records pour #IciToutCommence hier :

✅ 4M de tvsp

✅ 25% de pda FRDA-50a

✅ 32% de pda 15-24a ▶️ RDV en replay @MYTF1 pic.twitter.com/EBJI9w4bTy — TF1 Pro (@TF1Pro) November 12, 2020

Bref, et n’en déplaise à certains, « Ici tout commence » est un vrai gros succès pour la chaîne qui a réussi à imposer un 4ème feuilleton quotidien en France. Et le pari était loin d’être gagné.

Reste à savoir si les fidèles seront toujours autant nombreux une fois le confinement levé.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 13 Aucune note

Liens sponsorisés