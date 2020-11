Plus belle la vie : ce soir, Roland laisse le bar à Sophie (résumé + vidéo épisode 4145 PBLV du 6 novembre 2020)

4.3 ( 6 )



Annonces





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4145 du vendredi 6 novembre 2020 – Ce soir, Roland quitte le Mistral dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». En effet, il va se reposer quelques temps loin du bar et il a décidé de le laisser à… Sophie ! Claire, qui était persuadée que ce serait Thomas qui reprendrait le bar, est sous le choc et ne comprend pas la décision de Roland…



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : un retour très surprenant, un mort chez les Nebout (infos PBLV)



Annonces



Annonces



Annonces





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4145

Lola prend la défense de sa mère et lui dit que François ne la mérite pas. Roland demande à Sophie de tenir le bar quelque temps avec Claire et Alison car lui, il n’en a plus la force. Pour la police, la fuite de François sonne comme un aveu, ils vont mettre interpole sur le coup, tout en faisant croire aux Marci que l’enquête est au point mort. De son côté, Thomas craque de nerfs auprès de Riva mais ne lui dit pas toute la vérité. Sophie motive Claire et Alison pour que la reprise au bar se passe dans les meilleures conditions…



Annonces





Depuis que Mazelle a vu Mouss, il est sur les nerfs. Il fait des recherches sur le jeune homme et le prend en filature. Mazelle se débrouille pour s’introduire à la coloc quand personne n’y est. Il fouille de partout à la recherche d’un élément et s’arrête sur la première chose illégale qu’il trouve…

Laetitia raconte à Luna qu’elle est sur un petit nuage après le baiser de la veille. Mais elle se sent trahie lorsqu’elle découvre que Valentin a agit derrière son dos…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4145 du 6 novembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.3 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

Liens sponsorisés