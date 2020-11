Plus belle la vie en avance : Valentin et Sébastien en viennent aux mains ! (vidéo PBLV épisode n°4160)

4.6 ( 9 )



Annonces





Rien ne va plus entre Valentin et Sébastien vendredi prochain dans votre série quotidienne marseillaise Plus belle la vie ! En effet, alors que Laetitia a démarré une histoire avec Valentin au détriment de Sébastien, ce dernier est toujours amoureux d’elle et il a même quitté sa femme.



Annonces



Annonces

Alors vendredi prochain, Valentin et Sébastien en sont à en venir aux mains !



Annonces



Annonces



Annonces





En effet, alors que Sébastien est installé à la terrasse du Mistral, Valentin débarque et demande à Sébastien s’il aime Laetitia. Sébastien lui retourne la question… Valentin n’a pas apprécié que Sébastien vienne chez lui pour remettre un cadeau à Laetitia.

Laetitia les observe avec Thomas, qui n’y comprend plus rien quand elle lui dit que Sébastien est son ex. Laetitia lui explique que l’un l’aime toujours et que l’autre veut l’épouser… Elle s’inquiète et justement, la discussion dégénère et Sébastien et Valentin en viennent aux mains ! Laetitia s’interpose et Valentin lui annonce qu’elle va devoir faire un choix !



Annonces





Un extrait de l’épisode de PBLV 4160 de vendredi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4160 du 27 novembre 2020

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

A lire aussi :

EXCLU Plus belle la vie : découvrez le secret de Mazelle, une demande en mariage (infos PBLV) en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et chaque samedi découvrez notre EXCLU de la semaine ! Alors restez fidèles à Stars Actu !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

Liens sponsorisés