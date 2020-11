Plus belle la vie : la série en chute d’audience, bientôt la déprogrammation ?

4.6 ( 13 )



L’avenir est-il encore beau pour la série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie » ? Pas si sûr tant les audiences sont en chute libre ces derniers mois…



En effet, alors que le feuilleton marseillais était le seul à être diffusé pendant le confinement total de mars / avril, France 3 a ensuite été contraint de passer à des rediffusions le temps de tourner de nouveaux épisodes. Des rediffusions qui ont accentué la baisse d’audience, des téléspectateurs n’étant jamais revenus à la reprise des inédits.



Actuellement, c’est moins de 3 millions de téléspectateurs qui suivent chaque soir le feuilleton « Plus belle la vie », contre près du double en 2011, comme le rapporte le Parisien dans son article publié durant le week-end.

« C’est le début de la fin. Je ne vois pas comment ça pourrait remonter. » a confié une ancienne collaboratrice de la production, TelFrance, au Parisien.



Du côté de TelFrance, on y croit encore et on se réjouit d’une audience à 3,4 millions lundi dernier avec plus de monde devant la télé en raison du reconfinement. Côté part d’audience, elle n’a pas bougé (autour de 11%).

« Les intrigues vont se recentrer autour de la place du Mistral », a déclaré le président de TelFrance, Guillaume de Menthon. « On va également s’appuyer sur nos personnages totem sans trop les abîmer. Et en même temps, si on ne malmène pas assez »

Notons que « Plus belle la vie » a été renouvelée cet été pour 5 ans. Le quartier du Mistral a donc encore quelques années devant lui pour essayer de faire revenir ses téléspectateurs…

