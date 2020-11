« Taratata 100% live » du 24 novembre 2020 : artistes et invités de ce soir sur France 2

4.7 ( 14 )



« Taratata 100% live » du 24 novembre 2020. Ce soir, juste après « Un si grand soleil », retrouvez un numéro inédit de « Taratata 100% live ». Rendez-vous dès 21h10 sur France 2 et/ou en avant-première et replay sur France.TV



Un retour en prime-time pour réchauffer les cœurs en cette période de confinement, avec une nouvelle soirée de live évènement qui réunira près d’une quinzaine d’artistes sur scène !

« Taratata 100% live » du 24 novembre 2020 : artistes et invités de ce soir

Parmi eux :

🎤 FRANCIS CABREL, de retour dans les bacs après cinq longues années d’absence;



🎤 JULIEN DORÉ, fidèle de l’émission, dont le nouvel opus cartonne tout en haut des charts français;

Mais aussi…

🎤 CLAUDIO CAPÉO, BÉNABAR, CARLA BRUNI, TRYO, GAUVAIN SERS, HOSHI, ALAIN SOUCHON et ses fils OURS et PIERRE.

Bref, mais vous l’aurez compris, une programmation 5 étoiles à laquelle s’ajouteront bien des surprises.

Au sommaire de cette grande soirée musicale, l’ADN Taratata comme vous l’aimez, avec des featurings inattendus, des reprises, des tubes et des performances acoustiques totalement inédites, à ne pas manquer !

Vidéos

Deux vidéos en attendant ce soir. À commencer par la bande-annonce officielle de l’émission.

Découvrez maintenant une vidéo des coulisses des répétitions. Nous avons choisi celle avec TRYO et Alain Souchon

Pour en voir plus rendez-vous ce soir sur France 2 dès 21h10.

Bonus, extraits, live…. sur Mytaratata.com

