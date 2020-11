Un si grand soleil en avance : Claire se rapproche d’Elisabeth (résumé + vidéo épisode n°523 du 25 novembre 2020)

4.6 ( 10 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Après la déprogrammation d’hier, votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » est de retour ce mercredi soir. Et Claire, qui a du mal à se remettre de sa rupture avec Florent, va se rapprocher d’Elisabeth !



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.

Un si grand soleil résumé de l’épisode 523

Claire passe un bon moment avec Elisabeth. Elles parlent de leurs déboires amoureux respectifs et Elisabeth demande à Claire pourquoi elle choisit toujours des hommes aussi ennuyeux ! Elisabeth trouve Florent barbant mais Claire lui assure qu’il n’est pas comme ça, avant de lui avouer qu’elle peut pas s’empêcher de l’aimer du jour au lendemain… Elisabeth lui confie qu’elle-même n’a toujours pas réussi à oublier Hugues et qu’elle ne sait pas si elle va en guérir un jour !



Et de son côté, Manu se trouve dans une position de plus en plus délicate…

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 25 novembre

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.