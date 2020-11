Un si grand soleil en avance : l’idée de Gary (résumé + vidéo épisode n°525 du 27 novembre 2020)

Annonces





Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Gary est à fond sur son histoire de vidéo publicitaire ce soir dans votre série de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, alors que Virginie et Alex ont échoué hier à faire une vidéo correcte, Gary a décidé de prendre les choses en main…

Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 11 décembre 2020



Annonces





Chez L Cosmétiques, Gary fait part de son idée de scénario pour le clip publicitaire des Pères Noël de l’espoir. Tout le monde semble emballé mais son scénario n’est pas sans rappeler l’histoire du conte « Un chant de Noël » de Charles Dickens…



Annonces





Et pensant ce temps là, par loyauté pour son père, Camille est obligée de mentir à sa mère…

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note

Liens sponsorisés