Un si grand soleil : Manu protège Elsa, Gary tourne son film, ce qui vous attend lundi 30 novembre (épisode n°526 en avance)

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer lundi dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous souhaitez en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 526 du lundi 30 novembre, Manu va se mouiller jusqu’au cou afin de protéger Elsa…



En effet, Manu ne va pas hésiter à dissimuler des preuves pour protéger celle qu’il aime.



Alors que Christophe vient osculter Elsa et que tout va bien, Manu le remercie. Christophe dit pas avoir agi sous la contrainte mais parce que les histoires d’amour compliquées le touchent…

Au commissariat, Manu dérape. Il utilise les identifiants d’Elise pour supprimer des résultats d’analyse adn ! Becker ne comprend pas pourquoi ils n’ont pas encore reçu les résultats et veut appeler la scientifique. Mais Manu lui assure qu’il va s’en charger car il a un pote à la scientifique…



De son côté, Elsa annonce à Virgile qu’elle veut partir seule dans les Cévennes. Mais Virgile ne veut pas la laisser tomber et compte bien l’emmener.

Quant à Gary, il commence le tournage de son film avec Prune dans le rôle principal. Il demande à Julien de pouvoir utiliser l’entrepôt de l’entreprise pour son tournage. Julien accepte mais il aurait aimé jouer dans le film… En fin de journée, Gary se méprend sur les intentions de Prune et tente de l’embrasser… Elle le repousse…

Rendez-vous lundi 30 novembre à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil »..

