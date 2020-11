Koh-Lanta les 4 Terres : qui sont les éliminés ? Qui sont les finalistes sur les poteaux ? (résumé + replay 27 novembre)

4.9 ( 11 )



Koh-Lanta les 4 Terres, épisode 14 du vendredi 27 novembre 2020 – C’est parti pour la première partie de la finale de Koh-Lanta les 4 Terres. Après l’élimination d’Angélique au dernier conseil éliminatoire, ils sont cinq finalistes qualifiés pour l’épreuve l’orientation : Loïc, Lola, Brice, Alexandra et Dorian.



Angélique rejoint le camps du jury final. Tous sont étonnés de la voir arriver et Angélique leur raconte comme Brice a bien joué et réussi à retourner la situation.

Place à l’épreuve de l’orientation. Ils sont 5 pour seulement 3 poignards synonymes de qualification pour les poteaux ! Les trois éléments remarquables cette saison sont : l’écorce blanche, le nid de pierres, et l’arbre lianes. Une fois l’élément trouvé, il faut chercher la balise dans un cercle de 20 pas. Elle donnera la couleur correspondante à une direction et le nombre de pas pour trouver le poignard.



Lola va vers le nid de pierres, Dorian et Brice cherchent l’arbre à lianes. Brice le trouve très vite ! Dorian est tout proche mais ne le trouve pas. Dorian change d’avis et recherche le nid de pierres, Lola décide de le suivre.



De son côté, Loïc cherche l’écorce blanche et la trouve vite, tout comme la balise dans la foulée ! Il file à la table d’orientation pour voir à quoi correspond la couleur bleue. Il s’agit du sud. Mais Alexandra cherche le même repère et elle observe Dorian… Elle trouve l’écorce à son tour.

Brice trouve à son tour la balise et va à la table, le jaune indique le Nord Ouest. Pendant ce temps là, Alexandra trouve la balise à son tour. Et Lola change de repère, elle trouve l’arbre à lianes et décide de suivre Brice !

Loïc est finalement le premier à trouver le poignard, il remporte cette épreuve d’orientation ! Un peu plus tard, c’est Brice qui trouve le poignard à son tour ! Il ne peut retenir ses larmes.

Après des heures de recherche, Dorian trouve enfin le nid de pierres. Mais Alexandra et Lola le rejoignent… Alexandra trouve la balise ! Elle cherche le poignard, marche même dessus mais ne le voit pas ! Après 5h10 de recherche, Alexandra trouve le dernier poignard.

L’aventure se termine là pour Lola et Dorian, éliminés de Koh-Lanta à l’orientation. Loïc, Brice et Alexandra vont participer à la mythique épreuve des poteaux dans la deuxième partie de la finale, qui sera diffusée vendredi prochain.

Si vous avez manqué l’épisode 14 du 27 novembre 2020, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le vendredi 4 décembre pour suivre la deuxième partie de la finale de « Koh-Lanta, les 4 Terres ».

