Audiences TV prime 12 décembre 2020 : « Les ondes du souvenir » en tête, « La chanson secrète » leader sur cibles…

Audiences TV prime 12 décembre 2020. Hier soir, et un tel rituel qui se perpétue chaque samedi soir, c’est encore le téléfilm de France 3 qui s’est imposé en tête des audiences de la première partie de soirée.



Hier soir, et après « Les Brumes du souvenir » et « Les Murs du Souvenir », la chaîne du service public nous proposait « Les ondes du souvenir ». Porté par Gaëlle Bona et David Kammenos, ce 3ème opus de la collection a réuni 5.54 millions de téléspectateurs soit 22.8 % du public présent devant son poste de télévision.

Audiences TV prime 12 décembre 2020 : autres chaînes

TF1 proposait de son côté un numéro inédit de « La chanson secrète » de Nikos Aliagas. Au programme du rire, de l’émotion, des larmes et de beaux moments de télévision. Une émission qui a ému hier soir 4.23 millions de Français soit 20.2 % des téléspectateurs. Notez d’excellentes performances sur cibles avec par exemple 28% auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats ou bien encore 35% auprès des 15-34 ans. TF1 était leader auprès de ces publics.



Beaucoup d’artistes hier pour le dernier live de l’année 2020 de « Taratata ». Animée par Nagui, la soirée a fait chanter et danser 2.57 millions de personnes pour une part d’audience moyenne de 12 % sur l’ensemble du public.

La magie « Belle et Sébastien » a t-elle encore opéré hier soir sur M6 ? En mode rediffusion le film de Nicolas Vanier a de nouveau ému 2 millions de téléspectateurs soit 8.5 % de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de samedi devant la petite lucarne.

Arte complète le top 5 avec son documentaire « Vatican : La cité qui voulait devenir éternelle ». Il a suscité la curiosité de 1.07 millions de personnes (4.4% de pda).

