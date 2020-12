« Taratata 100% live » du 12 décembre 2020 : artistes et invités de ce soir sur France 2

4.4 ( 9 )



« Taratata 100% live » du 12 décembre 2020. Ce soir retrouvez un numéro inédit de « Taratata 100% live ». Rendez-vous dès 21h05 sur France 2 et/ou en avant-première et replay sur France.TV



Une nouvelle programmation en prime-time pour réchauffer les cœurs en cette période de confinement. Un événement live avec près d’une vingtaine d’artistes sur scène qui revêt une saveur forcément particulière en cette période sans concert.

Devant près de 300 spectateurs connectés depuis chez eux, Nagui sera entouré d’un casting 5 étoiles et comme à son habitude Taratata va mélanger tous types d’univers musicaux !

« Taratata 100% live » du 12 décembre 2020 : artistes et invités de ce soir

INDOCHINE sera parmi nous et c’est sur la scène de Taratata que le groupe a choisi de venir célébrer ses 40 ans de carrière ! Emmené par Nicolas Sirkis, toujours aussi spectaculaire sur scène, le groupe culte jouera son premier succès, » L’Aventurier « , ainsi que son nouveau single, » Nos célébrations « , avant un mini-concert exceptionnel en fin d’émission ! De « 3 nuits par semaine » à » Alice & June « , en passant par « J’ai demandé à la lune » ou » La vie est belle « , vous retrouverez tous les plus grands tubes de la longue carrière d’Indochine pour une fin de soirée exceptionnelle.



PATRICK BRUEL nous chantera » Le Fil » nouvelle version, puis avec LES FRANGINES, le trio reprendra » Que Marianne était jolie » de Michel Delpech.

PASCAL OBISPO, fidèle depuis les débuts de Taratata en 1993, présentera une reprise du succès de Taxi Girl, » Cherchez le garçon « , préambule d’un nouveau projet à venir. Il sera ensuite rejoint par OLIVIA RUIZ pour un medley des chansons » Le Tourbillon » (BO du film Jules et Jim), » Requiem pour un con » (Serge Gainsbourg) et » L’Herbe tendre » (Serge Gainsbourg et Michel Simon).

La grande CATHERINE RINGER en duo avec l’artiste et producteur pop-électro SAINT DX, proche collaborateur de Damso, proposera une reprise des Rita Mitsouko, » Singing in the shower « .

GAËTAN ROUSSEL, chantera son nouveau single » On ne meurt pas « , extrait d’un nouvel album à paraître début 2021, puis interprétera avec la très prometteuse BARBARA PRAVI une reprise de » Foule sentimentale » d’Alain Souchon.

MICKEY 3D qui sortait, il y a 17 ans le tube » Respire » dénonçant les travers de la société, viendra la réinterpréter sur le plateau. Un morceau toujours tristement d’actualité…

La rappeuse et mannequin belgo-congolaise LOUS AND THE YAKUZA, déjà passée par Taratata, interprètera en live sa chanson » Dilemme « .

Et enfin, la sensation soul KIMBEROSE, découverte dans Taratata, nous proposera une sublime reprise de Rihanna » Diamonds « , en duo avec la belgo-camerounaise LUBIANA, nouvelle voix à suivre.

Vidéos : les coulisses des répétitions

Pour vous faire patienter, voici quelques images des coulisses et notamment des répétitions. Nous avons opté pour celles du groupe Indochine et de Patrick Bruel avec Les Frangines

Indochine



Patrick Bruel & Les Frangines



Entre featurings, reprises, medley, mini-concert et performances acoustiques surprenantes, terminez l’année 2020 en beauté et en live avec le tout dernier numéro de « Taratata » pour cette année si particulière…

